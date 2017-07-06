Карта инфраструктуры + штамп

1. Карта инфраструктуры с маршрутами

Необходимо изготовить в векторе карту для ЖК-Сенеж.рф

по примеру http://prntscr.com/flxi05 (еще пример: http://prntscr.com/fm5jtc )

Посмотреть на карте ближайшие важные объекты (как в примерах) и оформить в карту.

Адрес: МО, г. Солнечногорск, ул. Драгунского, д. 24

С указанием карты проезда:

- показать маршрут в сторону МКАД

- как добраться до жд-станции

У клиента есть брошюра, из которой можно взять информацию: https://cloud.mail.ru/public/6YfQ/AsrKgCQfZ

2. Штамп на сайт "Квартиры в собственности"

вместо того, что сейчас есть http://ЖК-Сенеж.рф/ (по центру первого экрана).

Клиенту нужно чтобы это выглядело в виде штампа (печати), пример: http://prntscr.com/fm272i