Картинки оружия, мечей, доспехов для фентези игры

Задача очень простая: Мы делаем игру и у нас есть уже готовый арт (оружие, доспехи, и другие артефакты в нарисованные в векторе AI порядка 100 предметов) Но нам нужно еще. Рисовать новые времени нет.

Нам требуется из уже имеющихся вещей путем комбинации отдельных элементов, смены цвета, уменьшению размеров элементов, итд создать новые вещи, которые будут похожи, но при этом будут визуально отличаться. Рисовать ничего нового НЕ НУЖНО, чтобы соблюдалась стилистика.

В общей сложности нам требуется еще около 200 предметов в игру.

Ищем человека, который сможет быстро нагенерить нам контент.

https://www.dropbox.com/s/zgw9cal6wfwvjdu/Exapmle.zip?dl=0

Вот ту лежат ихсодники 5-и комплектов. Можете открыть попробовать (там все разбито по слоям)

Просьба сразу писать цену за 10 картинок.