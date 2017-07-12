Картинки/баннеры для слайдера на сайте

Нужно сделать картинки/баннеры для слайдера сайта магазина аксессуаров д/путешествий: 2-3 картинки с надписями. Скорее всего будет так: общая картинка о товаре, скидки, быстрая доставка. Размеры и тематику я потом дам.

Слайды должны быть в единой стилистике.

Ищу не того, кто воплотит мою фантазию, а того, кто сам придумает интересное решение.