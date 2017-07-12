Картинки/баннеры для слайдера на сайте

ВНИМАНИЕ! ATTENTION! ACHTUNG! Для визуализации и продвижения наших услуг, нам нужна карта России в стиле минимализм с городами как на обычной карте (см. пример. [url=http://static.ozone.ru/multimedia/1012267900.jpg]static.ozone.ru/multimedi...[/url] ), но без дорог, рек, делений на федеральные округа и ландшафтов. Из этой ...
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Нужно сделать картинки/баннеры для слайдера сайта магазина аксессуаров д/путешествий: 2-3 картинки с надписями. Скорее всего будет так: общая картинка о товаре, скидки, быстрая доставка. Размеры и тематику я потом дам.
Слайды должны быть в единой стилистике.
Ищу не того, кто воплотит мою фантазию, а того, кто сам придумает интересное решение.
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