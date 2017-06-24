Перерисовать картинки

$17
Иллюстрации и РисункиЗакрыт12 заявок271 просмотр
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Нужно перерисовать 60 картинок. Нужно заменить логотип, ицвет надписей.

Прикреплены образцы картинок которые нужно переделать.

На картинке меняем розовый на желтый, надпись на розовом начерную. И вверху логотип.

На второй картинке - розовый на черный или желтый, и внизулоготип заменить.

 В таком формате 60картинок.

Срок исполнения 1 день.

6 лет назад
IvanKo90
Иван 
38 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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