Перерисовать картинки

Нужен шарж человека Примерно в таком стиле
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перерисовать 60 картинок. Нужно заменить логотип, ицвет надписей.
Прикреплены образцы картинок которые нужно переделать.
На картинке меняем розовый на желтый, надпись на розовом начерную. И вверху логотип.
На второй картинке - розовый на черный или желтый, и внизулоготип заменить.
В таком формате 60картинок.
Срок исполнения 1 день.
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