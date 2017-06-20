Отрисовка фото в стиле Comics

Иллюстрации и РисункиЗакрыт10 заявок543 просмотра
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Задача: Отрисовка фото в векторном формате в стиле "Comics".

Детали

  • Отрисовка только человека, фон - прозрачный.
  • Персонаж должен быть узнаваем в сравнении с фото.
  • Фон, предметы и другие объекты - исключить.
  • Итоговый формат - вектор (*.ai версии не выше CS6, или *.cdr не выше GS X6).
  • Варианты стиля "Comics" приложены в архиве к заданию вместе с оригиналами фото.
Примечание: Задание тестовое, в поисках дизайнера-художника для постоянного сотрудничества в рамках данного формата заданий. Варианты графики, в стиле комикс, можете предложить свои. Также предлагайте варианты цен, указывайте в примечание цена за "1 картинку" или за конкретное количество "пакет". Сроки - оперативные, предпочтение - активным и ответственным по жизни )) 
6 лет назад
Niclav
Никлав 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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