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О предлагаемых мною услугах. Управление проектами: фото, видео, дизайн, сайты, пиар, контент, популяризация. Могу осуществлять на должном уровне:
- Пиар и маркетинг, включая создание СЕО/СММ контента для людей.
- Сфотографировать и сделать графический постер, и другие визуальные штучки.
- Сделать сайт, включая сопутствующие к нему процессы (аналитика, продвижение, сео, соц.сети и прочее).
- Снять видео, смонтировать ролик. Озвучить аудиоролик, подобрать муз.фон.
- Дизайн логотипа, фирменного графического знака, эмблемы или символа и прочего фирменного стиля, в т.ч. визитки, прайса, документации, рекламы...
- Сформировать команду - специалистов из разных областей для создания или ведения большого проекта!
Здравствуйте!
Меня зовут Нислав, живу в Москве. Я человек-оркестр, универсальный солдат)), неутомимый Генератор идей, реализующий их в своей работе! Помимо нескольких образований: Экономико-географическое, Художественное, Музыкальное, Бизнес аналитика и информатика, - мною, в процессе трудовой деятельности и деловой карьеры, получены большой опыт и дополнительные знания в смежных областях, такие как
- Графический компьютерный дизайн;
- Создание и продвижение сайтов;
- Постановочная сюжетная фотография;
- Видеоролики - от съемки до монтажа;
А моим особым коньком является комбинация из маркетинга и пиара-контента для популяризации персон и проектов.
Небольшой факт из моей профессиональной жизни: - Я член Российского союза писателей. Поэтому, одним из своих главных достижений, считаю признание меня, как современного профессионального писателя и публициста.
Моё кредо - Всегда, статус- Везде, - да пребудет с нами Сила Позитива)).
Буду рад сотрудничеству с вами. Спасибо вам за внимание!
Дополнительная информация:
Управление проектами. Опыт работы: 20 лет
Стоимость часа работы — 2500 руб.
Стоимость месяца работы — 150000 руб.
YinYangY - Философия управления проектами
Project Management Philosophy
●⚫ Социал медиа . Social Media
●⚫ Маркетинг . Marketing
●⚫ Дизайн . Design
●⚫ Пиар . PR
●⚫ ВебСайты . WebSites
●⚫ Продакшн . Production
Специализируюсь на комплексном управлении проектов. Представляю бренд © YinYangY и технологию © Hydra Technologies, которые успешно развиваю в рамках продюсерского центра «MrBro Corporate» и агентство пиара «Strateg Space».
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