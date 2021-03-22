Специализация: Менеджмент / Менеджер проектов

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© Стратегический пиар www.strateg

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О предлагаемых мною услугах. Управление проектами: фото, видео, дизайн, сайты, пиар, контент, популяризация. Могу осуществлять на должном уровне:

- Пиар и маркетинг, включая создание СЕО/СММ контента для людей.

- Сфотографировать и сделать графический постер, и другие визуальные штучки.

- Сделать сайт, включая сопутствующие к нему процессы (аналитика, продвижение, сео, соц.сети и прочее).

- Снять видео, смонтировать ролик. Озвучить аудиоролик, подобрать муз.фон.

- Дизайн логотипа, фирменного графического знака, эмблемы или символа и прочего фирменного стиля, в т.ч. визитки, прайса, документации, рекламы...

- Сформировать команду - специалистов из разных областей для создания или ведения большого проекта!

Здравствуйте!

Меня зовут Нислав, живу в Москве. Я человек-оркестр, универсальный солдат)), неутомимый Генератор идей, реализующий их в своей работе! Помимо нескольких образований: Экономико-географическое, Художественное, Музыкальное, Бизнес аналитика и информатика, - мною, в процессе трудовой деятельности и деловой карьеры, получены большой опыт и дополнительные знания в смежных областях, такие как

- Графический компьютерный дизайн;

- Создание и продвижение сайтов;

- Постановочная сюжетная фотография;

- Видеоролики - от съемки до монтажа;

А моим особым коньком является комбинация из маркетинга и пиара-контента для популяризации персон и проектов.

Небольшой факт из моей профессиональной жизни: - Я член Российского союза писателей. Поэтому, одним из своих главных достижений, считаю признание меня, как современного профессионального писателя и публициста.

Моё кредо - Всегда, статус- Везде, - да пребудет с нами Сила Позитива)).

Буду рад сотрудничеству с вами. Спасибо вам за внимание!

Дополнительная информация:

Управление проектами. Опыт работы: 20 лет

Стоимость часа работы — 2500 руб.

Стоимость месяца работы — 150000 руб.

YinYangY - Философия управления проектами

Project Management Philosophy

●⚫ Социал медиа . Social Media

●⚫ Маркетинг . Marketing

●⚫ Дизайн . Design

●⚫ Пиар . PR

●⚫ ВебСайты . WebSites

●⚫ Продакшн . Production

Специализируюсь на комплексном управлении проектов. Представляю бренд © YinYangY и технологию © Hydra Technologies, которые успешно развиваю в рамках продюсерского центра «MrBro Corporate» и агентство пиара «Strateg Space».