Визуализация ракеток

Иллюстрации и РисункиЗакрыт8 заявок238 просмотров
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Необходимо сделать визуализацию ракеток для большого тенниса с оригинальным дизайном. Типа мокапа или 3Д

6 лет назад
yulia_design
Юлия 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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