Визуализация ракеток

Требуется разработать эскизы картин. Картины сделаны из кожи, тематика - родословные. Нужны эскизы, в которых можно будет менять данные-схемы.
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