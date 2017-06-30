Разработать этикетку

Приложили пример в 2 стороны. Это не обязательно, если все будет на одной и не будет загромождать друг друга ничего страшного. Основное что должно быть: Акции на розы: 25 роз - 700р 51 роза - 1428р 101 роза - 2828р куда ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Наша компания осуществляет продажужидкостей собственного производства для электронных сигарет.
В данный момент запускаем новую линейку жидкостей.
Подробности в тз.
- Похожие заказы
- $15Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день. По работе, кто может в корале вставить цифры из экселя с диаграмной, и пару картинок. Главное в размеры попасть. Ну и покрасивее оформить плакат. Готов сегодня поработать вечером по скайпу или вацапу, объясню более подробно. Выбирать долго ...Дизайн продукции5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Требуется сделать дизайн рекламного объявления на автомобиль. Реклама службы доставки воды. Прилагается примерный дизайн (2 варианта), фото машины и размеры машины. В объявлении необходимо указать 1. Цену товара, крупным шрифтом как основное содержание. 2. Надписи "питьевая вода" на нескольких ...Дизайн продукции11 заявокЗакрыт6 лет назад
- $500
Известная международная студия ищет на постоянку джуниора для того чтобы мы могли разгрузить наших сеньёров от работы которую может делать человек который просто хорошо работает в фотошопе. Платим 500 долларов в месяц, в конце месяца, ...Дизайн продукции39 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать макет флаера двухстороннего, материал и текст и образец как должен выглядить даю. Жду ваши предложения по цене и в личку скину образец если заинтересует проектДизайн продукции10 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день) Ищу графического дизайнера для оформления буклета с описанием консалтинговой компании. Вот сайт http://bureaubusinessideas.com/ буклет нужно в таком же стилеДизайн продукции23 заявкиЗакрыт6 лет назад
В CorelDraw отрисовать обложку для каталога оборудования. Можно по уже готовым вашим проектам подогнать под требуемые цвета и стилистику. Внутрянка уже отрисована. Любая инициатива приветствуется. Этапы работы: от вас наброски, примерные макеты, просто картинки и т.д., выбираем ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад
Добрый день дизайнеры, которые любят решат трудные задачи! Школе английского языка нужно создать макеты на фирменные обложки тетрадей для всех категорий студентов. Есть наши представления о макете - но так же будем ждать и Ваших ...Дизайн продукции12 заявокЗакрыт6 лет назад
Если у вас есть опыт создания крутых обложек для книги, то вы тот кого я ищу Нужна обложка для книги "Анатомия нетворкинга" Оплата 1000 рублей Примеры покажу, выбирать буду по портфолио Оплата строго по факту Показываете - оплачиваю - даете ...Дизайн продукции6 заявокЗакрыт6 лет назад
Концепцию (см скрин) набросал в паинте на скорую руку. Пожелания вот какие: 1. Должно быть похоже на поисковую выдачу Яндекса 2. Желательно ее еще немного приукрасить, внести некий дизайнерский вкус) 3. Шрифты (тип, цвет) - яндексовские, размеры ...Дизайн продукции1 исполнительЗавершен6 лет назад