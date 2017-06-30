Срочный дизайн этикетки

$50
Дизайн продукцииЗакрыт4 заявки115 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день. 

Требуется дизайн этикетки для Гидрогеля. 

Данные во вложении. Так же будут 2 логотипа.

Те, что выделены желтым – обязательны для указания. 

Данные нужно разнести по двум наклейкам размером 8 на 5 см. 

Сайт по продукции shop.socochem-rus.ru/ – ориентироваться на него при выборе цвета, можно использовать картинки, как на слайдере, с яркой зеленью. 

В дальнейшем потребуется адаптация этикетки еще на 4 размера (один из которых круглый).

Срок - 1 день на первый макет, 1 день на адаптацию

6 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Оформить лист А4 (коммерческое предложение)

    $3

    Нужно оформить лаконично и симпатично Коммерческое Предложение на листе А4. Тематика - продажа сиропов для кофе. На листе нужно разместить список вкусов сиропов, название компании "ОптомСироп", логотип сиропов Spoom. Между шапкой и списком вкусов оставить ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Разработать этикетку

    Наша компания осуществляет продажужидкостей собственного производства для электронных сигарет. В данный момент запускаем новую линейку жидкостей.  Подробности в тз.

    Дизайн продукции15 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Листовка

    $15

    Приложили пример в 2 стороны. Это не обязательно, если все будет на одной и не будет загромождать друг друга ничего страшного. Основное что должно быть: Акции на розы: 25 роз - 700р 51 роза - 1428р 101 роза - 2828р куда ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сделать плакат на А1 в корале

    Добрый день. По работе, кто может в корале вставить цифры из экселя с диаграмной, и пару картинок. Главное в размеры попасть. Ну и покрасивее оформить плакат. Готов сегодня поработать вечером по скайпу или вацапу, объясню более подробно. Выбирать долго ...

    Дизайн продукции5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разработать дизайн рекламного объявления на автомобиль

    $15

    Требуется сделать дизайн рекламного объявления на автомобиль. Реклама службы доставки воды.   Прилагается примерный дизайн (2 варианта), фото машины и размеры машины. В объявлении необходимо указать 1. Цену товара, крупным шрифтом как основное содержание. 2. Надписи "питьевая вода" на нескольких ...

    Дизайн продукции11 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Джуниор дизайнер для выполнения несложной механической работы

    $500

    Известная международная студия ищет на постоянку джуниора для того чтобы мы могли разгрузить наших сеньёров от работы которую может делать человек который просто хорошо работает в фотошопе. Платим 500 долларов в месяц, в конце месяца, ...

    Дизайн продукции39 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Макет флаера

    Нужно сделать макет флаера двухстороннего, материал и текст и образец как должен выглядить даю. Жду ваши предложения по цене и в личку скину образец если заинтересует проект

    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад