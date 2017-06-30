Флип флоп портрет макет

Нужно оформить лаконично и симпатично Коммерческое Предложение на листе А4. Тематика - продажа сиропов для кофе. На листе нужно разместить список вкусов сиропов, название компании "ОптомСироп", логотип сиропов Spoom. Между шапкой и списком вкусов оставить ...
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Необходимо создание макета флип флоп портрета 2х человек по фото. Нужен эскиз и подготовленный под резку на плоттере файл.
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