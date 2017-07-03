Нужно сделать брошюру для печати: реклама доставки пиццы.

Ничего выдумывать и креативить не нужно - черновики от руки, тексты и фото есть. Задача: просто оформить все это дело в векторе. Всего будет 2 листа, т.е. все 4 странички нужно оформить. Формат небольшой, работы не много.

Цены можете предлагать (заоблачные можете не предлагать). Новичков с примерами работ беру.

Оплата по факту (WM, Приват Украина) или безопасная сделка.