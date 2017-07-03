Сделать брошюру

$10
Дизайн продукцииЗакрыт22 заявки244 просмотра
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Нужно сделать брошюру для печати: реклама доставки пиццы. 

Ничего выдумывать и креативить не нужно - черновики от руки, тексты и фото есть. Задача: просто оформить все это дело в векторе. Всего будет 2 листа, т.е. все 4 странички нужно оформить. Формат небольшой, работы не много. 

Цены можете предлагать (заоблачные можете не предлагать). Новичков с примерами работ беру.

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6 лет назад
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 отзывов
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