Нужно сделать брошюру для печати: реклама доставки пиццы. Ничего выдумывать и креативить не нужно - черновики от руки, тексты и фото есть. Задача: просто оформить все это дело в векторе. Всего будет 2 листа, т.е. все ...
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Разработать дизайн визитки
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