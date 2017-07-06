Графический дизайнер
Профессионально занимаюсь рекламой и дизайном с 2010 года, действующий преподаватель кафедры рекламы и дизайна в калининградском бизнес-колледже. Приглашенный региональный эксперт WorldSkills Russia. Есть опыт ведения проектов и рекламных кампаний "с нуля". Сотрудничаю на выгодных условиях с типографиями и фрилансерами. Большой опыт удаленной работы по всему миру.
Интересует работа удаленная или с гибким/свободным графиком постоянная или проектная.
По требованию могут быть предоставлены рекомендации.
С некоторыми работами можно ознакомиться на моем личном сайте - ryba-design.ru или в профиле на бехансе - www.behance.net/ryba-design
Я против войны в Украине!
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
- Строительная компания TC+104 просмотра
- Разработка фирменного стиля Concept260 просмотров
- Фирменный стиль для ФИШБОН1585 просмотров
- Логотип Delmens169 просмотров
- Фирменная визитка для преподавателя танцев383 просмотра
- Фирменный стиль и сайт для доставки еды151 просмотр
- Разработка логотипа и визитной карточки275 просмотров
- Верстка меню285 просмотров
- Разработка логотипа и упаковки для NOMILK347 просмотров
- Разработка фирменного стиля Бо-бо296 просмотров
- Разработка дизайна афиши для селебрети244 просмотра
- Оформление весенноего конкурса206 просмотров
Отзывы заказчиков
$60
10 баллов
6 лет назад
Очень доволен сотрудничеством, как результатом так и самим процессом. Татьяна, профессионал своего дела. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
Сотрудничество прошло успешно и продуктивно. Во второй раз рекомендую Максима в качестве заказчика. Спасибо.
$60
10 баллов
6 лет назад
Татьяна разработала отличный логотип, креативный и полностью соответствующий поставленной задаче. Быстро вносила правки и всегда была на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Максим - отличный заказчик, который умеет четко формулировать задачи перед исполнителем и всегда на связи. Спасибо за продуктивное и легкое сотрудничество. Однозначно рекомендую.
$15
2 балла
6 лет назад
Вы сделали примитивный макет визитки,работу у вас я не принял и еще какие то притензии???!
Ответный отзыв
Недобросовестный заказчик. Исчез, на письма не отвечает, необходимую для работы информацию не предоставляет, договоренностям не следует. Работать только по предоплате.
$10
10 баллов
7 лет назад
Татьяна, все супер! Спасибо за оперативность! Рекомендую этого дизайнера как ответственного и исполнительного. В работе Татьяна учла все пожелания и всё получилось на 100%!!! Еще раз благодарю!
Ответный отзыв
Рекомендую как заказчика. Четко поставленные задачи, оперативная обратная связь и своевременная оплата. Отлично!
Дизайн продукции
2 отзыва(-1)
$10/час
от $150от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $250от 3 дней
нет рейтинга