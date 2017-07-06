rybadesign

Татьяна Рыбакова rybadesign

 
31 годРоссия/Калининград
7 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Графический дизайнер

Профессионально занимаюсь рекламой и дизайном с 2010 года, действующий преподаватель кафедры рекламы и дизайна в калининградском бизнес-колледже. Приглашенный региональный эксперт WorldSkills Russia. Есть опыт ведения проектов и рекламных кампаний "с нуля". Сотрудничаю на выгодных условиях с типографиями и фрилансерами. Большой опыт удаленной работы по всему миру.

Интересует работа удаленная или с гибким/свободным графиком постоянная или проектная.

По требованию могут быть предоставлены рекомендации.

С некоторыми работами можно ознакомиться на моем личном сайте - ryba-design.ru или в профиле на бехансе -  www.behance.net/ryba-design

Рекламная кампания
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
nedmax
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Дизайн Упаковки
Очень доволен сотрудничеством, как результатом так и самим процессом. Татьяна, профессионал своего дела. Всем рекомендую.
Сотрудничество прошло успешно и продуктивно. Во второй раз рекомендую Максима в качестве заказчика. Спасибо.
Ответный отзыв
nedmax
35 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Создание Логотипа
Татьяна разработала отличный логотип, креативный и полностью соответствующий поставленной задаче. Быстро вносила правки и всегда была на связи. Рекомендую!
Максим - отличный заказчик, который умеет четко формулировать задачи перед исполнителем и всегда на связи. Спасибо за продуктивное и легкое сотрудничество. Однозначно рекомендую.
Ответный отзыв
kostya_grabovets
Константин 
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва(-1)
$15
2 балла
6 лет назад
Дизайн визитки
Вы сделали примитивный макет визитки,работу у вас я не принял и еще какие то притензии???!
Недобросовестный заказчик. Исчез, на письма не отвечает, необходимую для работы информацию не предоставляет, договоренностям не следует. Работать только по предоплате.
Ответный отзыв
guest_14797219747352
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Дизайн-макет 2х баннеров на детский магазин
Татьяна, все супер! Спасибо за оперативность! Рекомендую этого дизайнера как ответственного и исполнительного. В работе Татьяна учла все пожелания и всё получилось на 100%!!! Еще раз благодарю!
Рекомендую как заказчика. Четко поставленные задачи, оперативная обратная связь и своевременная оплата. Отлично!
Ответный отзыв
Дизайн продукции
2 отзыва(-1)
$10/час
от $150от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
1 отзыв
$10/час
от $200от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
1 отзыв
$10/час
от $30от 1 дня
нет рейтинга
Фирменный стиль
нет отзывов
$20/час
от $250от 3 дней
нет рейтинга