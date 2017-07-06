Графический дизайнер

Профессионально занимаюсь рекламой и дизайном с 2010 года, действующий преподаватель кафедры рекламы и дизайна в калининградском бизнес-колледже. Приглашенный региональный эксперт WorldSkills Russia. Есть опыт ведения проектов и рекламных кампаний "с нуля". Сотрудничаю на выгодных условиях с типографиями и фрилансерами. Большой опыт удаленной работы по всему миру.

Интересует работа удаленная или с гибким/свободным графиком постоянная или проектная.

По требованию могут быть предоставлены рекомендации.

С некоторыми работами можно ознакомиться на моем личном сайте - ryba-design.ru или в профиле на бехансе - www.behance.net/ryba-design