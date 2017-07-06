Дизайн-макет 2х баннеров на детский магазин

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Всем привет! Нужен дизайн-макет 2х баннеров.

1й баннер -кладем фон, располагаем надписи ШКОЛЬНАЯ ФОРМА  СКИДКИ  КАНЦТОВАРЫ и пару векторных картинок школьников (какого плана отрисовки подойдут я пришлю).

2й баннер - кладем фон, располагаем надписи ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА     РАСПРОДАЖА     ИГРУШКИ  и также пару векторных картинок...

6 лет назад
guest_14797219747352
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rybadesign
31 годРоссия
6 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$10
1 день
Татьяна, все супер! Спасибо за оперативность! Рекомендую этого дизайнера как ответственного и исполнительного. В работе Татьяна учла все пожелания и всё получилось на 100%!!! Еще раз благодарю!
Рекомендую как заказчика. Четко поставленные задачи, оперативная обратная связь и своевременная оплата. Отлично!