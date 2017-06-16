Разработка афиши

Необходимо разработать афишу юридической конференции. Афиша под печать, так же будет использоваться в сети интернет с различными размерами. Общий размер А4, вертикальная и горизонтальная ориентация.

Информация для афиши:

Название мероприятия - XII Щорічний форум з корпоративного права

Дата - 26 жовтня 2018 року.

Место - Radisson Blu Hotel

Обязательно должно быть лого организатора на афише.

На макете афиши хотелось бы увидеть интересно обыгранные детали связанные с фондовой биржей, корпоративным управлением, акциями и т.д.

Радо отвечу на дополнительные вопросы.