Разработка афиши

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Необходимо разработать афишу юридической конференции. Афиша под печать, так же будет использоваться в сети интернет с различными размерами. Общий размер А4, вертикальная и горизонтальная ориентация. 

Информация для афиши:

Название мероприятия - XII Щорічний форум з корпоративного права

Дата - 26 жовтня 2018 року.

Место - Radisson Blu Hotel

Обязательно должно быть лого организатора на афише.

На макете афиши хотелось бы увидеть интересно обыгранные детали связанные с фондовой биржей, корпоративным управлением, акциями и т.д.

Радо отвечу на дополнительные вопросы.

5 лет назад
Viktoriia_d
30 летУкраина
6 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Kaptain_Nemo
45 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
5 лет назад
$15
3 дня