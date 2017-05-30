Дизайн макет

$15
Наружная рекламаЗакрыт14 заявок272 просмотра
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Требуется выполнить дизайн макет к имеющемуся фото (3 шт.) пример шрифта во вложении.

К фронтальной стороне козырька размером 500х1090 мм., объёмная не световая надпись "цветочное кафе" на зелёном фоне RAL 6019. буквы торцевая сторона раскладка "Оракал" 641-800, лицо "Оракал" 8500-805. по периметру узор как на примере вывески во вложении.

На торцевых сторонах  500х1020 мм., на зелёном фоне RAL 6019 аппликация "Цветы&Кофе" в два ряда по периметру узор как на примере вывески во вложении.

7 лет назад
Chicherin32
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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