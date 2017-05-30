Требуется выполнить дизайн макет к имеющемуся фото (3 шт.) пример шрифта во вложении.

К фронтальной стороне козырька размером 500х1090 мм., объёмная не световая надпись "цветочное кафе" на зелёном фоне RAL 6019. буквы торцевая сторона раскладка "Оракал" 641-800, лицо "Оракал" 8500-805. по периметру узор как на примере вывески во вложении.

На торцевых сторонах 500х1020 мм., на зелёном фоне RAL 6019 аппликация "Цветы&Кофе" в два ряда по периметру узор как на примере вывески во вложении.