Адаптировать дизайн витрины игрового аппарата "Железная дорога"

Здравствуйте, нужно создать дизайн витрины для игрового макета «Железная дорога».

Принцип работы аппарата: за 100 руб человек активирует пульт на 3 минуты и может всё включать/выключать и водить поезда. В конце игры получает памятный сувенир - магнитик.

Аппарат по логике похож на аквариумы с рыбками, которые стоят во многих ТЦ (картинки из яндекса):

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%20%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&stype=image&lr=10725&noreask=1&source=wiz

Нужны наклейки на:

- 4 стороны аппарата. Можно сделать 3 стороны одной наклейкой с заворотом (боковина + спина + боковина) и отдельно лицо.

- 4 козырька (259х10 см - 2 шт и 152х10 см - 2 шт)

- лицевая сторона ступеньки 255 х 30 см

- дверь купюроприемника

Дизайн нужно адаптировать с бумажного пакета с картинки в приложении (можно просто растянуть и перенести, но с сохранением пропорций).

Наклейку делаем трафаретной пленкой (вырезаем плотером) - т.е. если Вы решите добавить цвета, то делать это нужно отдельной пленкой без полноцветной печати.

Размеры панелей:

Задняя сторона: 259х80 см

Боковины: 152х 80 см

Ступенька: 255 х 30 см

Лицевая сторона: 150 х 50 см

Дверь: 52х40 см

Козырьки: 152х10 - 2 шт и 259х10 - 2 шт

Фраза на козырек: "Оживите город - прикоснитесь к детству!"

Дизайн наклейки на двери должен однозначно акцентировать внимание человека на том, что в конце игры он получит коллекционный магнит.

В приложении:

- фото бумажного пакета, дизайн которого нужно использовать для вдохновения (или пиратства целиком)

- картинка 3D модели, есть 3 D модель в Sketchup (weblancer не позволяет грузить это разрешение - пришлю по запросу)

- фотография макета с размерами

- фотография двери с размерами