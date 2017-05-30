Дизайн рекламного буклета

1. Вот текстовка http://easycaptures.com/fs/uploaded/1056/8310260116.png 2. Лого в векторе есть 3. Фоновая картинка должна быть такой http://easycaptures.com/fs/uploaded/1056/3497869128.jpg. На ней обязательно должен быть ангел с крыльями. 4. Размер паука 80х180 мм. Вот такая будет конструкция http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/2636864.jpeg Пишите сроки и цены
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстка рекламного двустороннего буклета для последующей печати. Я предоставлю образцы воображаемых буклетов (спионереных), по которым ориентируюсь для создания дизайна буклета.Плюс необходимые изображения и текст. Дизайн буклета в стиле мокап.
Дальше , больше.........
нужен создатель .
- Похожие заказы
- Наружная реклама32 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужна Афиша для футбольных соревнований. Размеры: A2420 x 594 Афиша нужна для того, что бы организация проводящая соревнования могла вставлять туда логотипы клубов играющих между собой и менять текст. Афишу планируют так же печатать. Пример контента ...Завершен6 лет назад
- $40
Нужен макет для большого баннеры 3 на 6 метра. Материалы есть, но нужна помощь дизайнера, чтобы сделать все качественно и интересноЗавершен7 лет назад
Фото зона на мероприятие. ДЕнь города Северск 25 июня. Белый фон, Красиво написать - С ДНЕМ ГОРОДА СЕВЕРЧАНЕ 2017 Как то красиво разместить. Логотип Оберон плюс слоган - ПЕРВЫЙ интернет провайдер города СеверскЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать баннер для наружной рекламы и показать идею в 2-3 вариациях. [url=https://yadi.sk/i/DVLI-Kvp3JSCLM]Пример баннера[/url]. Размеры: 1м 50см * 1м 30см На все вопросы отвечу в ЛС.Завершен6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо разработать макеты для наружней рекламы на витринах (окнах) магазина, расположенного на 1 этаже жилого дома. Торговая площадь делится на 4 арендатора: - ТехномирKZ - продажа компьютеров и "железа" частным и чаще корпоративным клиентам - Системы видеонаблюдения Dahua ...Наружная реклама20 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать баннер, тема: Доставка из кфс и других ресторанов. Доставка продуктов питания. Указать сайт prines.ru телефон 88005506601. Размеры ширина 8 м высота 0,5 м. Креативный продающий нужен баннер. Не перепечатка текста с указанной темы с картинками ...Наружная реклама20 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется изготовить макет для ролл-апа. Вертикальный, размер 85х200. Тематика - ландшафтный дизайн, сады. ТЗ есть. Необходим стильный, лаконичный макет. Пример того,что нравится приложен. Оплата по факту. Нужен сегодня, срочно!Завершен7 лет назад
Здравствуйте. [b]ТЗ по рекламным конструкциям_исчем подрядчика:[/b]Техзадание (ТЗ-1) по требуемым рекламным конструкциям и ориентировочным местами их установки в прикрепленном файле[url=https://yadi.sk/d/L21Vi5Ls3JHvFs]https://yadi.sk/d/L21Vi5Ls3JHvFs[/url][b]В папке вы увидите:[/b]Эскиз нашего объекта Фото строительной готовности объекта на данный моментТЗ по необходимым навигациям и рекламным конструкциям ...Наружная реклама9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: [url=/users/GarbunkoffSS/portfolio/naruzhnaya-reklama-17/tematicheskij-stend-1-1115077/]Пример работы[/url]Закрыт7 лет назад