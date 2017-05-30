Нарисовать макет бигборда

Наружная рекламаЗакрыт14 заявок166 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно нарисовать макет бигборда на тематику quest комнаты. 

7 лет назад
lart55
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн рекламного буклета

    $40

    Требуется верстка рекламного двустороннего буклета для последующей печати. Я  предоставлю образцы воображаемых буклетов (спионереных), по которым  ориентируюсь для  создания дизайна буклета.Плюс необходимые изображения и текст. Дизайн буклета в стиле  мокап.  Дальше , больше.........  нужен создатель .

    Наружная реклама1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен дизайн на баннер-паук

    1. Вот текстовка http://easycaptures.com/fs/uploaded/1056/8310260116.png 2. Лого в векторе есть 3. Фоновая картинка должна быть такой http://easycaptures.com/fs/uploaded/1056/3497869128.jpg. На ней обязательно должен быть ангел с крыльями.  4. Размер паука 80х180 мм. Вот такая будет конструкция http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/2636864.jpeg Пишите сроки и цены

    Наружная реклама32 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Афиша для футбольных соревнований

    Нужна Афиша для  футбольных соревнований.  Размеры:  A2420 x 594 Афиша нужна для того, что бы организация проводящая соревнования могла вставлять туда логотипы клубов играющих между собой и менять текст.  Афишу планируют так же печатать.  Пример контента ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Фото зона

    Фото зона на мероприятие. ДЕнь города Северск 25 июня. Белый фон, Красиво написать - С ДНЕМ ГОРОДА СЕВЕРЧАНЕ 2017 Как то красиво разместить. Логотип Оберон плюс слоган - ПЕРВЫЙ интернет провайдер города Северск

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Баннер для наружной рекламы

    Здравствуйте! Необходимо разработать баннер для наружной рекламы и показать идею в 2-3 вариациях. [url=https://yadi.sk/i/DVLI-Kvp3JSCLM]Пример баннера[/url]. Размеры: 1м 50см * 1м 30см На все вопросы отвечу в ЛС.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Реклама на витрину магазина (окна)

    Здравствуйте! Необходимо разработать макеты для наружней рекламы на витринах (окнах) магазина, расположенного на 1 этаже жилого дома. Торговая площадь делится на 4 арендатора: - ТехномирKZ - продажа компьютеров и "железа" частным и чаще корпоративным клиентам - Системы видеонаблюдения Dahua ...

    Наружная реклама20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нарисовать баннер для помещения 8м на 0,5м

    Необходимо нарисовать баннер, тема: Доставка из кфс и других ресторанов. Доставка продуктов питания. Указать сайт prines.ru телефон 88005506601. Размеры ширина 8 м высота 0,5 м. Креативный продающий нужен баннер. Не перепечатка текста с указанной темы с картинками ...

    Наружная реклама20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Макет для ролл-апа. Срочно!

    Требуется изготовить макет для ролл-апа. Вертикальный, размер 85х200. Тематика - ландшафтный дизайн, сады. ТЗ есть. Необходим стильный, лаконичный макет. Пример того,что нравится приложен. Оплата по факту. Нужен сегодня, срочно!

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Ищем дизайнера по рекламным конструкциям

    Здравствуйте. [b]ТЗ по рекламным конструкциям_исчем подрядчика:[/b]Техзадание (ТЗ-1) по требуемым рекламным конструкциям и ориентировочным  местами их установки в прикрепленном файле[url=https://yadi.sk/d/L21Vi5Ls3JHvFs]https://yadi.sk/d/L21Vi5Ls3JHvFs[/url][b]В папке вы увидите:[/b]Эскиз нашего объекта Фото строительной готовности объекта на данный моментТЗ по необходимым навигациям и рекламным конструкциям ...

    Наружная реклама9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад