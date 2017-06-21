Дизайн 3 баннеров для павильона со сладостями

Здравствуйте!

Имеется павильон в котором будут продаваться сладости (печенье, конфеты, торты). Примерный внешний вид павильона во вложении. Так же там обозначены баннеры которые необходимо сделать для него.

№1 Здесь будет текст - название павильона. Размеры 500 см на 40 см.

№2 и №3 Здесь надо будет написать перечень что продается (печенье, торты, конфеты, халва). Размеры каждого баннера 80 см на 220 см.

Вот собственно все. Главное чтобы это был не просто текст, а чтобы красивый фон был (с тортиками, конфетами и т.п.). Чтобы было ярко, чтобы издалека было все видно.

Подробно все расскажу исполнителю.

Какая будет цена? Сроки?

Спасибо за внимание.