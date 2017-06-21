Дизайн 3 баннеров для павильона со сладостями

Наружная рекламаЗавершен37 заявок303 просмотра
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Здравствуйте!

Имеется павильон в котором будут продаваться сладости (печенье, конфеты, торты). Примерный внешний вид павильона во вложении. Так же там обозначены баннеры которые необходимо сделать для него.

№1 Здесь будет текст - название павильона. Размеры 500 см на 40 см.

№2 и №3 Здесь надо будет написать перечень что продается (печенье, торты, конфеты, халва). Размеры каждого баннера 80 см на 220 см.

Вот собственно все.  Главное чтобы это был не просто текст, а чтобы красивый фон был (с тортиками, конфетами и т.п.). Чтобы было ярко, чтобы издалека было все видно.

Подробно все расскажу исполнителю.

Какая будет цена? Сроки?

Спасибо за внимание.

7 лет назад
Kadilak
Сергей 
41 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$25
2 дня
Второй раз работаю с Сергеем и второй раз остаюсь очень довольным работой! Все сделано на отлично, все мои пожелание учтены, все сроки соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству!
Второй раз сотрудничаю с Сергеем и снова только положительные эмоции! Рекомендую!
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