Буклет А5 для презентации товара

1. Вот текстовка http://easycaptures.com/fs/uploaded/1056/8310260116.png 2. Лого в векторе есть 3. Фоновая картинка должна быть такой http://easycaptures.com/fs/uploaded/1056/3497869128.jpg. На ней обязательно должен быть ангел с крыльями. 4. Размер паука 80х180 мм. Вот такая будет конструкция http://www.ua.all.biz/img/ua/catalog/2636864.jpeg Пишите сроки и цены