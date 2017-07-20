Нарисовать в большом размере для печати

$10
Наружная рекламаЗавершен10 заявок278 просмотров
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Необходимо нарисовать фигуры как на фото, чтобы их можно было распечататься в большом размере (высота 1метр)

на месте хештега написать #КОРЕЯНКАshop 

Слово Япония не писать 

6 лет назад
Matveeva163
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Verrone
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
6 лет назад
$10
2 дня
все прекрасно сделано! спасибо
Сотрудничеством остался доволен, оплата поступила вовремя в полном объеме. Спасибо. Буду рад еще поработать.