Требуется выполнить дизайн макет к имеющемуся фото (3 шт.) пример шрифта во вложении. К фронтальной стороне козырька размером 500х1090 мм., объёмная не световая надпись "цветочное кафе" на зелёном фоне RAL 6019. буквы торцевая сторона раскладка "Оракал" ...
Требуется разработать макет баннера для наружной рекламы. Размер 3-6
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Предполагается что на баннере есть:
- картинка с людьми красивая, пара молодых улыбающихся приятных людей, образованных на вид
- текст «Перспективная работа в дружном коллективе»
- текст «ООО "Агентство деловой информации"»
- текст « 32-32-74»
- текст «consultant-penza.ru»
- Основной текст должен хорошо читаться издалека
- Баннер должен производить приятное впечатление
- Сделать наброски трех вариантов
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