Требуется разработать макет баннера для наружной рекламы. Размер 3-6

Наружная рекламаЗавершен22 заявки186 просмотров
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Предполагается что на баннере есть:

  • картинка с людьми красивая, пара молодых улыбающихся приятных людей, образованных на вид
  • текст «Перспективная работа в дружном коллективе»
  • текст «ООО "Агентство деловой информации"»
  • текст « 32-32-74»
  • текст «consultant-penza.ru»
Требование:

  • Основной текст должен хорошо читаться издалека
  • Баннер должен производить приятное впечатление
  • Сделать наброски трех вариантов
7 лет назад
guest_14980510318396
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
awdrobotov
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$12
2 дня
Спасибо! Всё сделал очень быстро и качественно, учел все пожелания!
Очень отличный заказчик. Четко поставил задачу. Всегда на связи. Оплатил сразу. Рекомендую.
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