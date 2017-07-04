Дизайн уличного баннера и входной группы сервисного центра

Наружная рекламаЗавершен12 заявок195 просмотров
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1. Мне требуется сделать дизайн баннера размерами 6,9 х3,4 метра. 

Мои неумелые потуги привели к вложению 1.

По тексту все хорошо, только не хватает номера телефона.

Еще есть логотип, который нуждается в доработке.

2. Так же нужен дизайн входной группы.

Меня интересует цена и сроки за которые Вы сможете разработать дизайн.

Макеты привожу для понимания. Из них имеет значение только текст и форма)

Заранее спасибо, Константин.

6 лет назад
asfei
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
art-ground_com
Сергей 
34 годаШри-Ланка
14 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$50
3 дня
Сергей настоящий профессионал своего дела, работа выполнена качественно и в срок. Терпеливо делал правки. Был очень вежлив и на всегда на связи. Рекомендую всем этого специалиста.
Понравилось работать с Константином. Чёткая задача и щедрая оплата. Рекомендую.
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