Дизайн уличного баннера и входной группы сервисного центра

1. Мне требуется сделать дизайн баннера размерами 6,9 х3,4 метра.

Мои неумелые потуги привели к вложению 1.

По тексту все хорошо, только не хватает номера телефона.

Еще есть логотип, который нуждается в доработке.

2. Так же нужен дизайн входной группы.

Меня интересует цена и сроки за которые Вы сможете разработать дизайн.

Макеты привожу для понимания. Из них имеет значение только текст и форма)

Заранее спасибо, Константин.