Дизайнер. Газель.

1. Мне требуется сделать дизайн баннера размерами 6,9 х3,4 метра. Мои неумелые потуги привели к вложению 1. По тексту все хорошо, только не хватает номера телефона. Еще есть логотип, который нуждается в доработке. 2. Так же нужен дизайн входной ...