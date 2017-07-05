Разработать баннер

Необходимо разработать афишу юридической конференции. Афиша под печать, так же будет использоваться в сети интернет с различными размерами. Общий размер А4, вертикальная и горизонтальная ориентация. [u] Информация для афиши:[/u] Название мероприятия - XII Щорічний форум з корпоративного права Дата - ...
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Требуется выполнить дизайн уличного баннер 3 х 1,85 метра интернет-магазина товаров для спорта и отдыха.
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