Разработать баннер

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Требуется выполнить дизайн уличного баннер 3 х 1,85 метра интернет-магазина товаров для спорта и отдыха.

6 лет назад
dse
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
HannaWise
Анна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
32 минуты назад
6 лет назад
$50
3 дня
Красивое, быстрое и своевременное решение. Анна не зря является лидером. Всем рекомендую!
Мне было очень приятно поработать с Сергеем. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Сергей - очень вежливый, ответственный и приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и очень хорошего заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!