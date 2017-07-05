Разработать баннер

Мне было очень приятно поработать с Сергеем. Работа была оплачена вовремя и в полном объеме. Сергей - очень вежливый, ответственный и приятный в общении заказчик. Рекомендую к сотрудничеству как порядочного и очень хорошего заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!