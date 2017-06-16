Разработать дизайн для автолавки.

Наружная рекламаЗакрыт26 заявок206 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Машина будет использоваться для передвижной продажи кофе. 

Хотим сделать яркий приметный автомобиль. Дизайн будет наноситься пленкой.

Название: Happy cup. Основные цвета: оранжевый и черный.  но это не принципиально. 

Другие варианты тоже рассмотрим. Примерное лого есть 

Вот фото авто для примера. Исполнителю скинем подробнее. 

6 лет назад
HeJIenocTb
Екатерина 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад