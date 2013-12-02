Требуется оперативно оптимизировать и дополнить существующие рекламные кампании в гугл и яндекс. Спрогнозировать бюджеты. Подробнее в ТЗ откликнувшимся.
Создание объявлений для контекста
Добрый день!
Есть постоянные задачи для создания объявлений (Яндекс.Директ и GA).
В идеале этот процесс происходит так:
1. Мы даем сайт (лендинг), список фраз, преимущества и фразы для создания объявлений
2. Вы составляете уникальные объявления по всем словам в эксель файле (для adwords и директа)
3. Мы проверяем
4. Оплачиваем
5. Мы или вы размещаем эти слова в системах.
6. Вы отслеживаете кампанию, корректируете ставки, добавляете/выключаете фразы, проводите тестирование для повышения конверсии по переходам.
Сейчас есть 3 кампании на 800-2000 слов. Надо сделать объявления для адвордса и директа.
Указывайте стоимость за 1 объявление и время выполнения. Примеры уже созданных объявлений очень желательны.
Заявки фрилансеров
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