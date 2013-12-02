Создание объявлений для контекста

Добрый день!

Есть постоянные задачи для создания объявлений (Яндекс.Директ и GA).

В идеале этот процесс происходит так:

1. Мы даем сайт (лендинг), список фраз, преимущества и фразы для создания объявлений

2. Вы составляете уникальные объявления по всем словам в эксель файле (для adwords и директа)

3. Мы проверяем

4. Оплачиваем

5. Мы или вы размещаем эти слова в системах.

6. Вы отслеживаете кампанию, корректируете ставки, добавляете/выключаете фразы, проводите тестирование для повышения конверсии по переходам.

Сейчас есть 3 кампании на 800-2000 слов. Надо сделать объявления для адвордса и директа.

Указывайте стоимость за 1 объявление и время выполнения. Примеры уже созданных объявлений очень желательны.