Настроить Яндекс-Директ

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Закрыт18 заявок168 просмотров

Есть сайт: leafshop.ru (продаем чехлы для iPhone из канадского клена в Красноярске).

Нужно настроить Яндекс-Директ для сайта.

Цены указываете вы.

11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров