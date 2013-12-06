Настройка рекламной компании в Таргет Маил

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки127 просмотров

Необходима качественная настройка компании в системе Таргет Маил. Тематика - женская одежда. В качестве изображения используются фото товара.

В комментариях прошу указывать был ли опыт работы с системой и насколько он был удачным.

11 лет назад
liliya117
Евгения 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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