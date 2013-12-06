У нас есть ресурс http://www.vladimir-mironov.ru/ Ему год. он находится ооочень далеко от первой десятки. На первом месте выходит очень старый сайт http://zelit.narod.ru/. Кроме того полно всякого вранья, которое вылезает по именному ...
Настройка рекламной компании в Таргет Маил
Необходима качественная настройка компании в системе Таргет Маил. Тематика - женская одежда. В качестве изображения используются фото товара.
В комментариях прошу указывать был ли опыт работы с системой и насколько он был удачным.
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