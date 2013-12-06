Задача – написать заголовки и объявления для Директа по образцу. Порядка 2000. Есть 2000 запросов, сформированные в файлы для загрузки, есть кампания на 50 объявлений. Новые объявления нужно копировать с этих 50. Изобретать ничего не нужно, нужно копировать, но по-умному, с головой:)

При этом в файлы с запросами попало небольшое количество мусора. Эти запросы нужно удалить и занести в файл «Корректировка» - потом добавлю их минусы по всей кампании.

Запросы типа «лечение па в Новгороде», «лечение вегетососудистой дистонии в Рязани» и другие региональные запросы нужно вынести в отдельный файл.

Образец во вложении. Один из файлов, в которых нужно прописать объявления, во вложении. Остальные вышлю.

Предложите стоимость и сроки.