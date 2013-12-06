Настройка контекстной рекламы для интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок181 просмотр

Добрый день, нуждаюсь в услугах специалиста по контекстной рекламе.

В вашем отклике пожалуйста укажите

- где прочитать кейс о настройке компании для интернет магазина (что то вроде этого из другой области http://goo.gl/Jpsszy)

- вашу цену за настройку для 10го магазина

Спасибо

11 лет назад
qazaq1
Егор 
44 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров