Настройка контекстной рекламы для интернет магазин

Добрый день, нуждаюсь в услугах специалиста по контекстной рекламе.

В вашем отклике пожалуйста укажите

- где прочитать кейс о настройке компании для интернет магазина (что то вроде этого из другой области http://goo.gl/Jpsszy)

- вашу цену за настройку для 10го магазина

Спасибо