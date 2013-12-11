Постеры на форум antichat

Задача – написать заголовки и объявления для Директа по образцу. Порядка 2000. Есть 2000 запросов, сформированные в файлы для загрузки, есть кампания на 50 объявлений. Новые объявления нужно копировать с этих 50. Изобретать ничего не ...
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