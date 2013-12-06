Продвижение сайта интернете

У нас есть ресурс http://www.vladimir-mironov.ru/ Ему год.

он находится ооочень далеко от первой десятки. На первом месте выходит очень старый сайт http://zelit.narod.ru/. Кроме того полно всякого вранья, которое вылезает по именному запросу целителя. Нам надо сместить эти сообщения на дальние страницы или вовсе удалить их, если это возможно.

Необходимо, что бы сайт http://www.vladimir-mironov.ru/ был на первых позициях, в том числе по ключевым запросам.

Что вы можете предложить?