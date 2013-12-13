Есть проект специализирующийся на рисовании портретов по фотографиям, задача - генерация клиентов, всеми способами, мне не важно как именно. Можете как-нибудь увеличить трафик, можете сделать еще что-то, не важно. Суть вы знаете.

Еще прошу указывать "цену за клиента". Если оплата будет за 1 клиента работать будет удобнее.