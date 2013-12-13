Генерация клиентов.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт1 заявка140 просмотров

Есть проект специализирующийся на рисовании портретов по фотографиям, задача - генерация клиентов, всеми способами, мне не важно как именно. Можете как-нибудь увеличить трафик, можете сделать еще что-то, не важно. Суть вы знаете.

Еще прошу указывать "цену за клиента". Если оплата будет за 1 клиента работать будет удобнее.

11 лет назад
CSEDesign
Ярослав 
33 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
18 отзывов(-2)

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Нет заявок фрилансеров