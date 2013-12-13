Запуск и поддержка рекламной кампании в Я.Д.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт7 заявок156 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо создать, запустить и поддерживать рекламную компанию в яндекс директ для сайта: http://kapitalstroy42.ru/

Основной упор делаем на продаже вагончиков и их аренде, в дальнейшем с добавлением разделов (морские контейнеры, посты охраны и проч.,) расширяем и компанию.

Объявления необходимо делать для конкретных страниц.

От Вас: сроки, стоимость, бюджет рекламной компании для старта, результаты!

11 лет назад
kozunoff
Николай 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров