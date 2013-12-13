Контекст 40-50 групп объявлений Стоимость 25 уе Только поиск Срок 2-3 дня. Приоритет исполнителям из Украины (тк удобнее платить на банковскую карту) В идеале, хочется найти человека, которому буду отдавать ...
Запуск и поддержка рекламной кампании в Я.Д.
Здравствуйте!
Необходимо создать, запустить и поддерживать рекламную компанию в яндекс директ для сайта: http://kapitalstroy42.ru/
Основной упор делаем на продаже вагончиков и их аренде, в дальнейшем с добавлением разделов (морские контейнеры, посты охраны и проч.,) расширяем и компанию.
Объявления необходимо делать для конкретных страниц.
От Вас: сроки, стоимость, бюджет рекламной компании для старта, результаты!
Заявки фрилансеров
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