Запуск и поддержка рекламной кампании в Я.Д.

Здравствуйте!

Необходимо создать, запустить и поддерживать рекламную компанию в яндекс директ для сайта: http://kapitalstroy42.ru/

Основной упор делаем на продаже вагончиков и их аренде, в дальнейшем с добавлением разделов (морские контейнеры, посты охраны и проч.,) расширяем и компанию.

Объявления необходимо делать для конкретных страниц.

От Вас: сроки, стоимость, бюджет рекламной компании для старта, результаты!