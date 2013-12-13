Настройка adwords кампании

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки116 просмотров

Надо оперативно перенастроить рекламную компанию в adwords:

- создать дополнительные объявления на англ и русском языках

- настроить региональный таргетинг

Ключевых с/с - около 250

Часть объявлений уже есть готовые, но гугл в нескольких регионах ввел определенные ограничения (расскажу в лс)

от вас репутация + примеры обявлений

с новичками беседы не будет

оплата WMR по ЦБ, после приемки мной работы

Google Ads
11 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров