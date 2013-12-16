Менеджер по рекламе в интернете (лидогенерация)

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт2 заявки119 просмотров

Требуется человек для обеспечения лидогенерации.

Задачи:

1) Работа с тизерными сетями

2) Работа с СПА парнерками

3) СЕО

4) Дополнительные навыки приветствуются

Лидогенерация
11 лет назад
Vladislav_
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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