Vladislav_

Специалист который разбирается в сотовых операторах Что нужно делать: Отвечать на вопросы пользователей про сотовых операторов. Заходить на форум на 1 час и отвечать на вопросы. ...
- $151Служба поддержки5 заявокЗакрыт11 лет назад
На днях закончится дизайн и предоставят полный макет. Дизайн под юкоз, для мобильной версии. Поэтому нужен верстальщик, который возьмется за эту работуHTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
"PDA версия для сайта (UCOZ)" Дизайн должен быть простой и под дизайн полной версии форума. Про остальное в беседе. zismo.biz/forumДизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется человек для обеспечения лидогенерации. Задачи: 1) Работа с тизерными сетями 2) Работа с СПА парнерками 3) СЕО 4) Дополнительные навыки приветствуютсяКонтекстная реклама2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Нужен качественный дизайн для uCoz сайта (Блог + форум). Главные факторы требуемого дизайна: Минимализм Юзабилити (удобство) Уникальность (отличаться от других сайтов) Качественная верстка (по технологии html 5) Требование к дизайнеру: Не пишите, если ваш опыт ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$100
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11 лет назад
Сделка состоялась! Владислав каждый день в сети, на протяжении работы никуда не пропадал. Задачу ставит ясно и понятно. Оплата моментальная. Рекомендую!
Ответный отзыв
Заказывали макет для мобильной версии, получили приятную работу. Собственно ту, которую и заказывали. Поправки если и были, то малейшие (наши недочеты) и сразу же исправлялись. Все очень быстро и качественно. Приятно иметь дело с такими людьми. Впреть будем и в дальнейшем пользоваться услугами данного дизайнера, если будет нужен новый дизайн. Благодарим за работу!