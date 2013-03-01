Vladislav_

Владислав Страйкер Vladislav_

 
31 год
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
11 лет назад
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Сделка состоялась! Владислав каждый день в сети, на протяжении работы никуда не пропадал. Задачу ставит ясно и понятно. Оплата моментальная. Рекомендую!
Заказывали макет для мобильной версии, получили приятную работу. Собственно ту, которую и заказывали. Поправки если и были, то малейшие (наши недочеты) и сразу же исправлялись. Все очень быстро и качественно. Приятно иметь дело с такими людьми. Впреть будем и в дальнейшем пользоваться услугами данного дизайнера, если будет нужен новый дизайн. Благодарим за работу!
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