PDA версия для сайта (UCOZ)

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Завершен2 заявки158 просмотров

"PDA версия для сайта (UCOZ)"

Дизайн должен быть простой и под дизайн полной версии форума. Про остальное в беседе.

zismo.biz/forum

11 лет назад
Vladislav_
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад
$100
3 дня
Заказывали макет для мобильной версии, получили приятную работу. Собственно ту, которую и заказывали. Поправки если и были, то малейшие (наши недочеты) и сразу же исправлялись. Все очень быстро и качественно. Приятно иметь дело с такими людьми. Впреть будем и в дальнейшем пользоваться услугами данного дизайнера, если будет нужен новый дизайн. Благодарим за работу!
Сделка состоялась! Владислав каждый день в сети, на протяжении работы никуда не пропадал. Задачу ставит ясно и понятно. Оплата моментальная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

zhovi
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
11 лет назад

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