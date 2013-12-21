"PDA версия для сайта (UCOZ)"

Заказывали макет для мобильной версии, получили приятную работу. Собственно ту, которую и заказывали. Поправки если и были, то малейшие (наши недочеты) и сразу же исправлялись. Все очень быстро и качественно. Приятно иметь дело с такими людьми. Впреть будем и в дальнейшем пользоваться услугами данного дизайнера, если будет нужен новый дизайн. Благодарим за работу!