Надо сделать дизайн подписной страницы для сайта + верстку под WP + исправить текст на 3-х баннерах срок 1 день
Срочно! Дизайн сайта крупной климатической компани
Срочно требуется дизайн сайта для компании занимающейся климат.техникой.
Сайт - визитка, с элементами промо, и каталогом продукции.
Тз, фирменный стиль, всяческие лого и шрифты отсутствуют, для заказчика это совсем не принципиально, все на усмотрение дизайнера, заказчик - адекватный.
Готов заполнить бриф дизайнера для уточнения деталей.
Требуется главная страница и 10-12 внутренних.
Выбранный исполнитель
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