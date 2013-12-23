Срочно! Дизайн сайта крупной климатической компани

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен52 заявки422 просмотра

Срочно требуется дизайн сайта для компании занимающейся климат.техникой.

Сайт - визитка, с элементами промо, и каталогом продукции.

Тз, фирменный стиль, всяческие лого и шрифты отсутствуют, для заказчика это совсем не принципиально, все на усмотрение дизайнера, заказчик - адекватный.

Готов заполнить бриф дизайнера для уточнения деталей.

Требуется главная страница и 10-12 внутренних.

11 лет назад
blaz
38 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$2300
14 дней
Ксения отличный исполнитель, с первого раза предложила дизайн, который всех устроил. При дальнейшей работе очень оперативно отвечала на почту, и вносила необходимые небольшие поправки. Сотрудничеством доволен на 100%, наконец нашел своего дизайнера, буду обращаться к ней с новыми проектами.
Спасибо Александру за этот сложный, срочный, но, тем не менее, безумно интересный проект. Всем довольна, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lereena
Ксения 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад