Срочно! Дизайн сайта крупной климатической компани

Ксения отличный исполнитель, с первого раза предложила дизайн, который всех устроил. При дальнейшей работе очень оперативно отвечала на почту, и вносила необходимые небольшие поправки. Сотрудничеством доволен на 100%, наконец нашел своего дизайнера, буду обращаться к ней с новыми проектами.