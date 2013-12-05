Нужно сделать выпадающее меню, подобрать иконки к каждой категории. Не дороже 15 уе.
Создать логотип для сайта
Добрый день!
Нужно придумать и сделать логотип-картинку, который будет отражать идею сайта. А также преобразовать его для аватарки в группе Вконтакте. Вот сайт: http://happyhmao.ru/.
Все подробности в личной переписке. Срок 5 дней.
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