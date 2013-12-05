Нужен новый шаблон для сайта игровой тематики. Стандартный dle контент, без дополнительных модулей и сервисов, без flash и анимации. Чистая верстка, кроссбраузерность и т.д Оставляйте примерную цену и сроки.
Дизайн главной страницы
Дизайн главной страницы.
Во вложении показано схематически как должна выглядеть главная страница. Также предоставлю логотип и точные разделы сайтов.
Под разделы сайтов-хотелось бы увидеть пиктограммы, пусть шаблонные, но чтоб они были.
Сроки до 14-00 6 декабря 2013 года.
Стоимость до 50 у.е.
Оплата на банковскую карту.
Исполнитель только Украина
Заявки фрилансеров
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