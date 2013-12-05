Что нужно сделать? только дизайн Какой должен быть диз - требования? 1. аккуратный, приятный (пример дан) 2. верстка меняться при прокрутке и цифры появл. нарастать. (требование ...
Дизайн доски объявлений boxcode 8.4
Необходим дизайн для доски объявлений boxcode 8.4
Демонстрационная версия сайта
Демонстрационный сайт - http://demo.boxcode.ru/catalog/
Панель управления - http://demo.boxcode.ru/catalog/dans/mstart.php,
логин demo,
пароль demo (это демонстрационная учетная запись, есть возможность только просматривать информацию, и нет возможности редактировать информацию).
Нужен дизайн аналог http://board-good.microscript.ru/
Оплата по договоренности
Заявки фрилансеров
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