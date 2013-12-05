Дизайн доски объявлений boxcode 8.4

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт8 заявок241 просмотр

Необходим дизайн для доски объявлений boxcode 8.4

Демонстрационная версия сайта

Демонстрационный сайт - http://demo.boxcode.ru/catalog/

Панель управления - http://demo.boxcode.ru/catalog/dans/mstart.php,

логин demo,

пароль demo (это демонстрационная учетная запись, есть возможность только просматривать информацию, и нет возможности редактировать информацию).

Нужен дизайн аналог http://board-good.microscript.ru/

Оплата по договоренности

11 лет назад
andrew2013
Андрей 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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