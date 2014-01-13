Дизайн нестандартного сайта(маршруты)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка85 просмотров

Дизайн Главной страницы, внутренних страниц, иконок и пр.

Сайт - информационный сервис для планирования путешествий.

11 лет назад
OMM
40 лет
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$370
10 дней
Спасибо Алине за качественную и профессиональную работу! Сайт нарисован с первого раза именно в той стилистике, которая требовалась. Не могу не отметить ответственность в соблюдении сроков. Конструктивное обсуждение деталей, внесение интересных предложений,а также гибкий подход к переделкам/доработкам являются несомненным преимуществом.
Было очень приятно работать с Марией. Очень интересный проект, подробное и грамотное ТЗ, оперативное решение всех вопросов в ходе работы и своевременная оплата. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Betelgejze
Алина 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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