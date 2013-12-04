Здравствуйте. Я запускаю студию дизайна - качественную, интересную, с замашкой на высокий уровень. Есть солидный бюджет для запуска и раскрутки, есть сплоченная команда менеджеров в Москве, по России и за рубежом. Но ...
Создание лендинг пейджес
http://testlpgenerator.ru/ch_1/
нужно сделать аналогичные по типу, по направлениям разные
опыт создания качественных страниц обязателен, сразу примерно срок и цену
общий макет дизайна есть
Заявки фрилансеров
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