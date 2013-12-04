Создание лендинг пейджес

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт25 заявок245 просмотров

http://testlpgenerator.ru/ch_1/

нужно сделать аналогичные по типу, по направлениям разные

опыт создания качественных страниц обязателен, сразу примерно срок и цену

общий макет дизайна есть

11 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны специалисты на постоянную удаленную работу

    Здравствуйте. Я запускаю студию дизайна - качественную, интересную, с замашкой на высокий уровень. Есть солидный бюджет для запуска и раскрутки, есть сплоченная команда менеджеров в Москве, по России и за рубежом. Но ...

    Дизайн сайтов30 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн сайта

    $100

    Нужен дизайн сайта главная + 4 внутренних дам четкий пример, правки минимальны. предпочтение отдам минимальному ценнику.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнеры

    Есть готовые рабочие темы для Wordpress, нужно их уникализировать до неузнаваемости. Меняем стили, некоторые изображения, расположение блоков. Проектов много и часто появляются. Оплата по каждому оговаривается как само задание. Обращаться прошу только людей ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна для туристического сайта

    $500

    Здравствуйте! Прикрепил Вам ТЗ - там все детали описаны. Интересует исключительно разработка дизайна - верстка и программирование мы делаем самостоятельно. Нужно сделать до конца января включительно. ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад