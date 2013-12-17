Дизайн презентационного сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен23 заявки202 просмотра

Понадобится дизайн пары страниц + лого. Вайрфреймы прилагаются, улучшения и дополнения приветствуются.

Стоимость и сроки, пожалуйста.

11 лет назад
zhilch
35 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад
$200
7 дней
Качественно, без задержек, учтены все пожелания. Спасибо!
Спасибо за интересный проект! Так же спасибо за четкое техзадание и своевременную оплату! Приятно было работать, обращайтесь еще. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $100

    Нужен дизайн сайта главная + 4 внутренних дам четкий пример, правки минимальны. предпочтение отдам минимальному ценнику.

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнеры

    Есть готовые рабочие темы для Wordpress, нужно их уникализировать до неузнаваемости. Меняем стили, некоторые изображения, расположение блоков. Проектов много и часто появляются. Оплата по каждому оговаривается как само задание. Обращаться прошу только людей ...

    WordPress
    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка дизайна для туристического сайта

    $500

    Здравствуйте! Прикрепил Вам ТЗ - там все детали описаны. Интересует исключительно разработка дизайна - верстка и программирование мы делаем самостоятельно. Нужно сделать до конца января включительно. ...

    Дизайн сайтов41 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн лендинг-пэйдж

    $35

    Тематика: новый год, вызов деда мороза и снегурочки. лендинг нужен буквально в 1 разворот. сроки жмут, завтра уже нужно что-то показать.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн ИМ расходных материалов.

    $500

    Требуется нарисовать дизайн для интернет магазина расходных материалов для оргтехники. Сайт org-shop(.)ru ТЗ: вообщем идея сайта остается, т.е. все пункты меню оставляем, производителей тоже оставляем. Меняем полностью дизайн, расположение меню ...

    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад