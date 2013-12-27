Дизайн главной страницы со слайдером

# 1 — $ 60 # 2 — $ 10

1) Сделать дизайн Экспортно импортной компании.

Пример структуры http://fire-design.com.ua/

2) На шапке отобразить схематично: доставку продуктов питания транспортом (поезд, самолет, теплоход)--в любую точку мира.

На шапке название: "ООО Зенитко" и слоган: "вся продукция из «одних рук» по самой конкурентоспособной цене и в кратчайшие сроки"

3) Тело сайта: СЕО текст с заголовком -- справа форма обратной связи 3 поля

4) Отрисовать 8 слайдов со следуюющим текстом и содержанием:

- Все виды зерновых и их производных.

- Все типы растительных масел (оливковое масло, подсолнечное масло , кукурузное масло, соевое масло, пальмовое масло, хлопковое и другие)

- Все виды свежей и мороженой рыбы различных видов.

- Все виды мяса птицы (свежие и мороженые), а также их производные.

- Натуральное и сухое молоко, любые изделия из молочных продуктов

- Сахар

- Все виды консерваций растительного и животного происхождения, как готовых к непосредственному употреблению так и полуготовых

- Импорт и экспорт всех видов свежих овощей и фруктов, а также сушеных и консервированных фруктов и овощей.