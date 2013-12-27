http://testlpgenerator.ru/ch_1/ нужно сделать аналогичные по типу, по направлениям разные опыт создания качественных страниц обязателен, сразу примерно срок и цену общий макет дизайна есть
Дизайн главной страницы со слайдером
1) Сделать дизайн Экспортно импортной компании.
Пример структуры http://fire-design.com.ua/
2) На шапке отобразить схематично: доставку продуктов питания транспортом (поезд, самолет, теплоход)--в любую точку мира.
На шапке название: "ООО Зенитко" и слоган: "вся продукция из «одних рук» по самой конкурентоспособной цене и в кратчайшие сроки"
3) Тело сайта: СЕО текст с заголовком -- справа форма обратной связи 3 поля
4) Отрисовать 8 слайдов со следуюющим текстом и содержанием:
- Все виды зерновых и их производных.
- Все типы растительных масел (оливковое масло, подсолнечное масло , кукурузное масло, соевое масло, пальмовое масло, хлопковое и другие)
- Все виды свежей и мороженой рыбы различных видов.
- Все виды мяса птицы (свежие и мороженые), а также их производные.
- Натуральное и сухое молоко, любые изделия из молочных продуктов
- Сахар
- Все виды консерваций растительного и животного происхождения, как готовых к непосредственному употреблению так и полуготовых
- Импорт и экспорт всех видов свежих овощей и фруктов, а также сушеных и консервированных фруктов и овощей.
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