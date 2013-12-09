Разработка дизайна лендинга по продаже светодиодного оборудования для рекламных носителей. Ассортимент можно посмотреть тут: kimix.by Указывайте примерную (от ... до ...) стоимость и сроки. P.S.: ищем дизайнера для регулярных заказов.
Требуется Web Дизайнер в Красноярске
Компания Impress приглашает на работу опытного Web дизайнера.
Ваше образование не имеет значения, нас интересует только опыт и качество ваших работ, срок выполнения.
Мы не пишем шаблонных требований, знать все подряд от полиграфии до программирования, Нас интересует Ваше идеальное знание прежде всего Photoshop!
А так же необходимо знать векторные программы llustrator или Corel на выбор.
Если еще Flash достойный уровень, будет вообще отлично.
Умение создавать «карамельные» иллюстрации так же категорически приветствуется!
Ваш стаж работы в сфере Web дизайна должен быть не менее 3х лет. Мы имеем виду не пару работу за три года, а плотная и постоянная работа в этом направлении.
В Вашем портфолио должно быть достаточное количество качественных, красивых дизайнов сайтов.
Вы должны любить свое дело и постоянно совершенствоваться.
Выполнять работу четко к оговоренному сроку.
Иметь понимание основ верстки сайтов.
Обязанности:
Разработка дизайна сайтов
Прорисовка внутренних страниц и элементов
Разработка иконок
Разработка логотипов
Разработка фирменного стиля и бренд бука
Ретушь фотографий
Создание карамельных иллюстраций
Условия:
Занятость постоянная, полный рабочий день. 5 дней в неделю. С 10.00 -19.00
Работа в офисе на достойном оборудовании.
Интересная творческая работа для тех, кто любит дизайн, чувствует стиль и гармонию.
Обучение и работа по совершенствованию Вашего уровня.
Непременная возможность личностного роста. И конечно карьерного – открыта вакансия на должность главного дизайнера и начальника отдела.
Заработная плата 20000 — 35000 рублей
Первый месяц испытательный срок
Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме и Вашего портфолио.
Резюме и примеры работы принимаются по e-mail. См. контакты
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