Требуется Web Дизайнер в Красноярске

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка186 просмотров

Компания Impress приглашает на работу опытного Web дизайнера.

Ваше образование не имеет значения, нас интересует только опыт и качество ваших работ, срок выполнения.

Мы не пишем шаблонных требований, знать все подряд от полиграфии до программирования, Нас интересует Ваше идеальное знание прежде всего Photoshop!

А так же необходимо знать векторные программы llustrator или Corel на выбор.

Если еще Flash достойный уровень, будет вообще отлично.

Умение создавать «карамельные» иллюстрации так же категорически приветствуется!

Ваш стаж работы в сфере Web дизайна должен быть не менее 3х лет. Мы имеем виду не пару работу за три года, а плотная и постоянная работа в этом направлении.

В Вашем портфолио должно быть достаточное количество качественных, красивых дизайнов сайтов.

Вы должны любить свое дело и постоянно совершенствоваться.

Выполнять работу четко к оговоренному сроку.

Иметь понимание основ верстки сайтов.

Обязанности:

Разработка дизайна сайтов

Прорисовка внутренних страниц и элементов

Разработка иконок

Разработка логотипов

Разработка фирменного стиля и бренд бука

Ретушь фотографий

Создание карамельных иллюстраций

Условия:

Занятость постоянная, полный рабочий день. 5 дней в неделю. С 10.00 -19.00

Работа в офисе на достойном оборудовании.

Интересная творческая работа для тех, кто любит дизайн, чувствует стиль и гармонию.

Обучение и работа по совершенствованию Вашего уровня.

Непременная возможность личностного роста. И конечно карьерного – открыта вакансия на должность главного дизайнера и начальника отдела.

Заработная плата 20000 — 35000 рублей

Первый месяц испытательный срок

Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме и Вашего портфолио.

Резюме и примеры работы принимаются по e-mail. См. контакты

11 лет назад
polmaster
Павел 
44 года
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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