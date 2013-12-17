Доброго времени! Необходимо создать мобильную версию сайта. Тематика сайта - Автосервис. Компьютерная версия сайта создана на платформе Joomla. http://www.tlm-centr.ru/
Верстка под Ucoz (по макету)
На днях закончится дизайн и предоставят полный макет.
Дизайн под юкоз, для мобильной версии.
Поэтому нужен верстальщик, который возьмется за эту работу
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