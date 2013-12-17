Верстка под Ucoz (по макету)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки107 просмотров

На днях закончится дизайн и предоставят полный макет.

Дизайн под юкоз, для мобильной версии.

Поэтому нужен верстальщик, который возьмется за эту работу

11 лет назад
Vladislav_
31 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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